Como, aggredita in casa sotto gli occhi del figlio. Arrestato 46enne

Nel pomeriggio di sabato, intorno alle 14, la Polizia di Stato di Como è intervenuta per una violenta lite domestica in via Vittorio Veneto. A richiedere aiuto è stata una donna di 43 anni, aggredita dal compagno 46enne alla presenza del figlio minorenne di 13 anni.

Gli agenti della Squadra Volante, giunti sul posto, hanno trovato la donna in lacrime, visibilmente scossa e con evidenti segni di percosse ed escoriazioni. L’uomo, in forte stato di ubriachezza, continuava a minacciare la compagna e a inveire anche contro i poliziotti, mostrando un atteggiamento ostile.

Donna ferita, trasportata in ospedale con prognosi di 20 giorni

Mentre la donna riceveva le prime cure, è stato richiesto l’intervento del 118. La vittima è stata trasportata all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, dove le è stata diagnosticata una prognosi di 20 giorni.

Il 46enne ha reagito con violenza anche verso gli agenti, colpendoli con calci e pugni durante il tentativo di accompagnarlo in Questura. La colluttazione ha richiesto l’intervento di più operatori per immobilizzarlo e scongiurare ulteriori pericoli.

L’uomo aveva precedenti per rapina e violenza

In Questura sono emersi numerosi precedenti penali a carico dell’arrestato: condanne per rapina, detenzione illegale di armi, reati contro il patrimonio e contro la persona. Inoltre, l’uomo risultava già inserito nella banca dati “SCUDO” per episodi di violenza domestica.

Grazie alla denuncia della compagna e al tempestivo intervento della Polizia, il 46enne è stato arrestato per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Su disposizione del Pubblico Ministero del Tribunale di Como, è stato condotto nel carcere del Bassone, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.