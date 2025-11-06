Colico, dramma in montagna: trovato morto il cacciatore di 67 anni scomparso durante una battuta di caccia

Non c’è stato lieto fine per le ricerche di Claudio Piva, il cacciatore di 67 anni residente in zona, scomparso in mattinata durante un’uscita in montagna. Il suo corpo è stato individuato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 5 novembre 2025, nella zona boschiva sopra l’Alpe Rossa, nel territorio di Colico.

L’uomo era uscito di casa per una battuta di caccia e non aveva più fatto rientro, facendo temere il peggio ai familiari che, non riuscendo a contattarlo, avevano lanciato l’allarme. Le operazioni di soccorso si sono attivate immediatamente, con il massimo livello di urgenza.

Grande dispiegamento di soccorsi

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Lecco e Bellano, supportate dall’Unità di Comando Locale (UCL), dal personale del nucleo Speleo Alpino Fluviale (SAF) e dagli specialisti del servizio di Topografia Applicata al Soccorso (TAS). In volo anche l’elicottero Drago 166 del Reparto Volo Lombardia, dotato di sistema IMSI Catcher per la localizzazione dei telefoni cellulari.

Grazie alla triangolazione del segnale, è stato possibile individuare la zona in cui si trovava il disperso. Due elisoccorritori sono stati calati con il verricello sul punto indicato, dove hanno purtroppo trovato Claudio Piva privo di vita.

Il corpo è stato recuperato e messo a disposizione delle autorità competenti per gli accertamenti del caso. Le ricerche si sono svolte in un’area particolarmente difficile da raggiungere, con la partecipazione anche del Soccorso Alpino di Dervio e della centrale operativa Soreu Laghi, che hanno collaborato alle operazioni fino alla conclusione.