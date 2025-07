Una grande novità nel Comasco. COF Lanzo Hospital inaugura Unità di Neuroriabilitazione con 15 posti letto per pazienti con gravi lesioni celebrali.

È stato completato con successo il processo di accreditamento della nuova Unità Operativa di Neuroriabilitazione del COF Lanzo Hospital. Il riconoscimento, deliberato da ATS Insubria e Regione Lombardia il 26 giugno 2025, inserisce la struttura comasca tra le 28 autorizzate in tutta la Lombardia a offrire posti letto per neuroriabilitazione (codice 75), per un totale regionale di 310 posti.

Il nuovo reparto con 15 posti per pazienti con gravi disabilità

Il reparto, situato al quarto piano dell’edificio principale, dispone di 15 posti letto dedicati a pazienti con gravi disabilità neurologiche, spesso derivanti da eventi traumatici o lesioni cerebrali con coma prolungato. L’unità si caratterizza per un alto livello di specializzazione e un’équipe multidisciplinare composta da medici, fisioterapisti, infermieri e specialisti della riabilitazione, coordinati dalla dottoressa Patrizia Zanotta.

L’accreditamento segue la Delibera Regionale XI/7860 del 31 gennaio 2023 e l’aggiornamento normativo della delibera XII/1477 del 4 dicembre 2023, che ha definito i criteri per la selezione e distribuzione dei nuovi posti letto di neuroriabilitazione. I 15 posti attivati presso il COF Lanzo Hospital derivano dalla conversione di letti precedentemente dedicati all’Unità di Riabilitazione Specialistica Neurologica.

Le parole del direttore sanitario

Il direttore sanitario, Gianluca Merlano, ha commentato con soddisfazione: “Questo traguardo premia il lavoro di tutto il nostro personale sanitario, amministrativo e tecnico. È il risultato di un importante potenziamento strutturale, organizzativo e tecnologico, voluto dal Consiglio di Amministrazione del Policlinico Triestino. Culminato con l’acquisto di una nuova Risonanza Magnetica Nucleare e un robot chirurgico per la protesica di ginocchio. Siamo orgogliosi di offrire cure d’eccellenza a pazienti complessi e fragili.”

Con questo nuovo accreditamento, il COF Lanzo Hospital rafforza il proprio ruolo nel sistema sanitario lombardo. Si conferma punto di riferimento per la neuroriabilitazione intensiva in un territorio che coniuga qualità dell’assistenza e innovazione clinica.