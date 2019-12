Città dei Balocchi 2019, dove parcheggiare e i mezzi pubblici per evitare il caos sulle strade. La Città dei Balocchi Como si prepara ad accogliere decine di migliaia di persone, soprattutto nei giorni festivi e prefestivi.

L’Amministrazione comunale ha messo a punto una serie di iniziative finalizzate a gestire l’accesso in città e la viabilità nel miglior modo possibile, grazie alla proficua collaborazione con i principali soggetti coinvolti in questo ambito.

PARCHEGGIO + BUS NAVETTA

Posteggia all’autosilo Valmulini e scendi in centro con la navetta gratuita dedicata alla manifestazione.

Con 1 euro per tutto il giorno parcheggi e raggiungi il centro con il bus navetta. Il parcheggio Valmulini è aperto tutti i giorni dalle 06.30 alle 21.00. Il servizio bus navetta gratuito è attivo ogni sabato e domenica fino al 6 gennaio, oltre al 24, 26, 31 dicembre, dalle ore 13.00 alle ore 22.00 con corse ogni 15 minuti.

È possibile utilizzare anche il servizio di trasporto pubblico locale, acquistando il biglietto al costo di 1,30 euro andata/ritorno direttamente all’Autosilo, dalle ore 08.00 alle ore 14.00 presso l’ufficio cassa, o in orari differenti o la domenica direttamente dal parcometro sito in loco.

PARCHEGGIO + BATTELLO

Lascia l’auto al parcheggio di interscambio di Tavernola o all’autosilo di Villa Erba e raggiungi il centro con battello.

Lascia l’auto in sosta al parcheggio di interscambio in via Conciliazione a Tavernola (gratuito) oppure all’autosilo di Villa Erba (1 euro per tutto il giorno nei fine settimana) e prendi il battello fino in centro con il biglietto dedicato alla manifestazione, al prezzo di 1,30 euro andata/ritorno (anziché 2,60 euro) per adulti e ragazzi.

Il biglietto dedicato è in vendita nelle biglietterie dello scalo di Tavernola e sulle navi in transito dallo scalo di Tavernola tutti i sabati e le domeniche fino al 6 gennaio, oltre al 24, 26, 31 dicembre.

È possibile raggiungere il centro anche con il servizio di trasporto pubblico locale (linea 6 e 11 – fermata “Pontile Tavernola”), acquistando il biglietto al costo di 1,30 euro presso le rivendite autorizzate.

PARCHEGGIO + TRENO

Lascia l’auto al parcheggio di interscambio di Lazzago e arriva in centro con il treno.

Parcheggia nell’area di Csu in via Cristoforo Colombo, gratuitamente nei fine settimana, oltre al 24, 26, 31 dicembre, e prendi il treno da Grandate a Como Lago (il prezzo del biglietto è di 3,60 euro andata/ritorno).

TRENO

Raggiungi l’evento “Como Città dei Balocchi – XXVI edizione” da qualsiasi stazione della Lombardia a soli 13 euro

Il biglietto Trenord day pass è valido per 1 adulto (dai 14 anni compiuti) e consente ai bambini/ragazzi familiari fino ai 13 anni di viaggiare gratis. Il biglietto ha validità giornaliera e consente un viaggio andata/ritorno su tutti i treni Trenord (escluso il Malpensa Express) e sarà disponibile per tutta la durata dell’evento (dal 24 novembre 2018 al 6 gennaio 2019).

Stazioni ferroviarie a ridosso del centro:

* Como San Giovanni: linea ferroviaria Milano Porta Garibaldi – Monza – Como – Chiasso

* Como Nord Lago e Como Nord Borghi: linea ferroviaria Milano Cadorna – Saronno – Como

TRENO TiLo

Raggiungi l’evento “Como Città dei Balocchi – XXVI edizione” dal Canton Ticino e da Varese con i treni TiLo

Collegamenti giornalieri con la stazione di Como San Giovanni da tutto il Canton Ticino e da Varese:

* RE10: Erstfeld – Bellinzona – Lugano – Chiasso – Como San Giovanni – Milano<http://www.tilo.ch/Collegamenti/Collegamenti-RE10.html>

* linea S10: Bellinzona – Lugano – Mendrisio – Chiasso – Como San Giovanni<http://www.tilo.ch/Collegamenti/Collegamenti-S10.html>

* linea S40: Como S. Giovanni – Chiasso – Mendrisio – Varese<http://www.tilo.ch/Collegamenti/Collegamenti-S40.html>

ALTRI PARCHEGGI

Per accedere all’evento in auto sono presenti alcuni autosili a ridosso del centro città.

* autosilo Castelnuovo: via Castelnuovo (170 posti)

2,00 euro dalle 7.00 alle 13.00 / dalle 13.00 alle 19.00 / dalle 19.00 alle 7.00 – tariffa domenicale forfettaria 1,00 euro dalle 7.00 alle 19.00 – 10 minuti a piedi dal centro città

* parcheggio Metropark Como San Giovanni: – via Venini (182 posti)

1,00 euro per ogni ora o frazione dalle 7.00 alle 20.00

* parcheggio Quarto Ponte: viale Innocenzo 75 (156 posti)

2 euro all’ora

* parcheggio Ippocastano: via Aldo Moro (75 posti)

Dalle 8 alle 19 festivi inclusi 0,50 euro all’ora, 11 ore 6 euro

* parcheggio San Martino: via Castelnuovo 91 (173 posti)

1 euro dalle 7.30 alle 13.30, 1 euro dalle 13.30 alle 19.30

* parcheggio Sirtori: via Sirtori 92 (70 posti)

* parcheggio Centro Lago: via Sant’Elia 6 (357 posti)

costo: 2,40€ all’ora

* autosilo Auguadri: via Auguadri 1 (740 posti)

1 euro prima e seconda ora, 1,55 euro le successive

* autosilo Valduce: viale Lecco 9 (630 posti)

1,50 euro la prima ora, 2 euro le successive

Mappa dei parcheggi e Aggiornamento in tempo reale

