Como, il Centro Studi Casnati punta sull’intelligenza emotiva: “Meno competizione più rispetto”

Formare i docenti per aiutare i ragazzi a sviluppare la loro intelligenza emotiva (Ie) in modo da saper guidare i loro comportamenti consapevolmente e avere così un impatto positivo su sé stessi, sulle persone e sulla società in cui vivono.

Un obiettivo ambizioso quello che si è posto il Centro Studi Casnati di Como che dal 2022 propone un corso di formazione per insegnanti con il supporto dello Psicologo e Psicoterapeuta Giovanni Davì, esperto in psicoterapia cognitivo comportamentale. “Del resto l’apprendimento sociale ed emotivo (SEL) è emerso come competenza attraverso la quale gli individui riconoscono e regolano le emozioni. Identificano scopi positivi, dimostrano empatia per gli altri, intraprendono azioni costruttive e promuovono il benessere umano”, commenta Federica Quartesan, Chief Program Officer, Casnati for ESD – Global School Advocate for UN SDSN “Un’iniziativa in cui crediamo profondamente e che rientra nel programma Casnati for ESD (Education for Sustainable Development), realizzata con il contributo della Regione Lombardia attraverso Fondazione Lombardia per l’Ambiente”.

Meno competizione più rispetto

Nell’antica Grecia c’era la cultura di affinare le menti dei giovani oggi, invece, spesso si è più orientati alla performance, alla competizione. Ma è proprio nelle aule scolastiche che si formano i futuri cittadini, per questo si dovrebbe dare grande rilevanza anche a temi come i valori della sostenibilità, l’etica, l’apertura verso l’arto e il rispetto. L’obiettivo della scuola, dopotutto, non è solo quello di fare cultura, ma anche sviluppare qualcosa a livello più intimo nelle persone che consenta loro di attivare poi una serie di cambiamenti nella società. E in questo lo sviluppo dell’intelligenza emotiva integrato con il mondo didattico può aiutare molto.

Perché ognuno di noi possiede le potenzialità per poter incidere in modo positivo sul cambiamento in atto ma, affinché questo accada, dobbiamo comprenderne la portata non solo da un punto di vista tecnico e razionale, ma anche emozionale.

Numerose ricerche hanno evidenziato che l’Intelligenza emozionale è strettamente collegata al benessere personale, alla qualità di vita e alle relazioni. Elementi che ci portano a una sostenibilità a tre livelli: personale, di gruppo e di società. Tutto questo crea sostenibilità nella nostra vita e nella vita degli altri e del mondo intero. L’Ie è un viaggio che parte da noi stessi e ci apre verso gli altri. Come dire che per stare bene con noi stessi e con gli altri dobbiamo prima di tutto conoscere le nostre emozioni e imparare a gestirle.

Relazioni da ricostruire

E sotto l’aspetto delle relazioni è evidente che qualcosa nella nostra società in questi ultimi anni è venuto a meno. Basta dare un occhio all’aumento esponenziale dei casi di ansia e depressione tra i giovani, tendenza confermata anche durante l’ultimo Congresso internazionale sulla salute mentale di bambini e adolescenti, che si è tenuto a Roma lo scorso marzo. Secondo i dati più aggiornati di Telefono Azzurro in Italia, infatti, i disturbi neuropsichici (ansia, depressione e autolesività), colpiscono quasi 2 milioni di ragazzi. E stando ai dati di un altro studio condotto dalla Regione Toscana, lo scorso anno c’è stato un aumento del 15% dei disagi psicologici (stress, tristezza, ansia, frustrazione, depressione), soprattutto nella fascia d’età tra i 14 e i 19 anni. Segnali che qualcosa a livello di educazione, anche nelle scuole, si è perso e che ora è tempo di recuperare.