Carnevale di Cantù 2026 – Seconda sfilata

🎭 Seconda Sfilata del Carnevale Canturino – Domenica 8 Febbraio 2026
Domenica 8 febbraio 2026 Cantù ha vissuto un altro grande momento di festa con la seconda sfilata della 100ª edizione del Carnevale Canturino, uno degli eventi carnevaleschi più attesi e partecipati della Lombardia.
🎭 Carri allegorici presenti
- Carro dei Bentransema – Tema: “La natura si ribella” ￼
- Carro dei Lisandrin – Tema: “Una sola madre… la terra” ￼
- Carro de “Il Coriandolo” – Tema: “La grande ricetta del carnevale” ￼
- Carro degli Amici di Fecchio – Tema: “Volate con noi, divertimento assicurato”
- Carro del Gruppo Mirabello – Tema: “A suon di chitarra la tristezza scappa e l’amore scatta” ￼
- Carro dei Buscait – Tema: “Anche Merlino ha lasciato la bacchetta” ￼
- Carro dei Baloss – Tema: “Reset… ripartiamo da zero!” ￼
🎟️ Biglietti
Ingresso a pagamento tramite biglietto acquistabile in prevendita (online o punti vendita convenzionati). I prezzi variano in base all’età (biglietti ridotti per bambini, ecc.). Controlla sul sito ufficiale carnevalecanturino.com
🔜 Prossimi appuntamenti
- Domenica 15 febbraio 2026 → Terza sfilata.
- Sabato 21 febbraio 2026 → Gran Sfilata del Sabato Grasso, l’evento clou e conclusivo dell’edizione centenaria (orari simili: ingressi 13:30, spettacolo 14:00, sfilata 14:30).
Per aggiornamenti in tempo reale, foto, video o modifiche (es. maltempo), ti consiglio di seguire il sito ufficiale carnevalecanturino.com o i loro canali social (@carnevalecantu su Instagram/Facebook). Buon divertimento se stai partecipando o pianificando le prossime! 🎭🚗
