“Bus Garden”, il giardino viaggiante allestito su un vero bus. ASF per Orticolario

– Fuori dagli schemi e da qualsiasi itinerario conosciuto: così ASF Autolinee srl, da anni un punto di riferimento per il Trasporto Pubblico Locale nel comasco, interpreta il “Viaggio”, tema dell’anno dell’undicesima edizione di Orticolario, dal 4 al 6 ottobre a Villa Erba, sul Lago di Como.

Un viaggio che parte all’ingresso della Villa Antica, dove ASF invita i visitatori a salire a bordo del suo “Bus Garden”, il giardino viaggiante allestito su un vero bus, su progetto del garden designer e paesaggista Leonardo Magatti, che ha programmato la prima fermata proprio a Orticolario.

Varcando la porta dell’#asfbusgarden, i partecipanti di Orticolario entreranno in un prato fiorito ricco di colori e profumi, circondati da una vegetazione dalle variegate forme che si intrecciano tra loro, ricreando un’atmosfera onirica, dove il visitatore si sentirà immerso in un insolito giardino nel giardino, immaginando un viaggio su un mezzo di trasporto quotidiano che, così trasformato, trasmette benessere fisico e mentale.

A bordo del Bus Garden, un breve percorso emozionale permetterà al visitatore di vedere e scoprire innumerevoli fiori e piante provenienti da continenti diversi e di età differenti, a simboleggiare la vita che ogni giorno sale e scende dagli autobus, utenti con una propria storia, affezionati fruitori o passeggeri per un giorno.

«Il Bus Garden è un progetto concepito un anno fa, non appena conclusa la scorsa edizione di Orticolario – racconta l’ideatore Leonardo Magatti, il garden designer che proprio lo scorso anno vinse il concorso internazionale Spazi Creativi con La Topitta. – L’azienda di trasporti ASF Autolinee ha subito accolto favorevolmente la proposta, intuendone il forte valore culturale e sociale. Innanzitutto, è stato scelto il bus giusto, di 12 metri, che potesse assolvere alla nuova funzione di serra. Solo dopo averlo svuotato dai sedili – è rimasta solo la fila posteriore – sono stati identificati i materiali alternativi all’argilla, per evitare carichi di pesi eccessivi. Finalmente in primavera abbiamo iniziato a “coltivare il bus garden”, dal tetto che ospita 25 metri quadrati di giardino, agli interni che sono diventati una vera e propria serra. Sul tetto sono stati piantati tappeti di Sedum Nani, Vinca Minor, Pennisetum Hameln, varietà di verbena, Mecardonia Procumbens, Liriope Big Blue, Geranium, Aster. All’interno una vera e propria giungla creata da un glicine di trent’anni intrecciato a molte perenni, euforbie, begonie, aster, anemoni, Lythrum Salicaria, tre tipi di echinacee e molte varietà spontanee. E poi muschi e il pavimento in pietra spaccata rendono l’ambiente naturale».

ASF Autolinee, con questa iniziativa, sposa a pieno il concetto di Orticolario che nasce non solo dall’attenzione per l’ambiente, ma anche per il territorio e per il sociale.

«In una epoca in cui l’Eco Green è uno dei temi di massima attenzione abbiamo voluto aderire a questa iniziativa significativa e importante per tutto il territorio dove operiamo. Il Bus Garden rappresenta non solo la bellezza, che ci avvolge ogni volta che entriamo a Villa Erba, ma vuole essere anche una provocazione di come possano coesistere urbano e ambiente e di come si possa riqualificare il vecchio per convertirlo ad una nuova vita di bellezza e simbiosi con l’ambiente. Vogliamo che ASF si impegni quotidianamente ad offrire un servizio di qualità e sostenibile per tutti i nostri clienti, anche grazie a un piano di rinnovo del parco mezzi che ci consentirà di avere mezzi più moderni ed ecologici» commenta Valentina Astori, amministratore delegato di ASF Autolinee, società che conta un organico di circa 500 persone, 310 autobus, 14 depositi e autorimesse, di cui 4 con uffici per il pubblico ed officina.

«Bus Garden rappresenta un punto di incontro tra mondo urbano e mondo vegetale, che ci invita a riflettere sul rapporto uomo-natura e su quanto sia importante il verde nelle nostre città, nelle nostre case, nel nostro quotidiano – dichiara Moritz Mantero, presidente di Orticolario. – Uno spunto per cui ringrazio ASF, compagno di Orticolario in questo viaggio nel giardino, nella bellezza, nella fantasia».

ASF Autolinee, azienda di trasporto pubblico locale di Como, nasce l’11 settembre 2007 in seguito alla cessione da parte di SPT spa del 49% della controllata SPT Linea a Omnibus Partecipazioni srl, società cui partecipano pariteticamente il Gruppo Ferrovie Nord Milano e ARRIVA Italia, capogruppo italiano di Arriva, la multinazionale inglese di trasporto pubblico, acquisita dalle ferrovie tedesche DB. Con 500 dipendenti di cui circa 400 autisti e 40 tecnici di manutenzione, ASF Autolinee è una delle più grandi aziende di trasporto pubblico in Lombardia. Gestisce una capillare rete urbana ed extraurbana che copre l’intera provincia di Como con autolinee che arrivano a Lecco, Bergamo e Sondrio, per un totale di circa 12 milioni di bus – km all’anno.

Orticolario, giunto all’undicesima edizione, è l’evento culturale dedicato a chi vive la natura come stile di vita. Teatro della manifestazione è il parco storico di Villa Erba a Cernobbio (CO), villa Ottocentesca affacciata sulle sponde del Lago di Como, dimora estiva del regista Luchino Visconti. Essenza di Orticolario: i giardini tematici allestiti nel parco, ispirati al tema dell’anno e selezionati tramite il concorso internazionale “Spazi Creativi”. L’edizione 2019 è dedicata a “Bacche e piccoli frutti” che dall’autunno all’inverno colorano il giardino, mentre il tema è il “Viaggio”. L’evento è arricchito da un’ampia offerta di piante rare, insolite e da collezione, artigianato artistico e design, da un fitto calendario di incontri e da numerosi laboratori didattico-creativi per i bambini. Al centro della rassegna, l’arte, capace di andare oltre e di abbattere i confini tra interno ed esterno. Nel corso della tre giorni vengono raccolti contributi da devolvere ad associazioni del territorio lariano impegnate nel sociale. L’edizione 2018, infine, ha coinvolto ben 28.000 visitatori.

COLPO D’OCCHIO ORTICOLARIO 2019

4-6 ottobre 2019 Villa Erba, Cernobbio (CO), sul Lago di Como

Info visitatori: tel. +39 031 3347503, mail: info@orticolario.it

Website: www.orticolario.it

