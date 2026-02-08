Boschi tra Faloppio e Colverde, blitz antidroga: tre uomini fermati dopo la fuga

Nel pomeriggio del 7 gennaio è stato attivato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle aree boschive tra Faloppio e Colverde, zone da tempo oggetto di segnalazioni per attività legate allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione, condotta dai militari della Compagnia dei Carabinieri di Como con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia” e della Stazione di Faloppio, ha interessato le aree più isolate e difficilmente accessibili, a ridosso dei centri abitati.

Nel corso dei controlli sono stati arrestati tre uomini di origine nordafricana. Hanno età compresa tra i 22 e i 37 anni e sono irregolari sul territorio nazionale. I militari li hanno trovati in possesso di oltre 100 grammi di cocaina, più di 40 grammi di eroina, circa 20 grammi di hashish, oltre 2.000 euro in contanti. Avevano anche un bilancino di precisione e due telefoni cellulari.

Segnalati i consumatori

Alla vista dei Carabinieri, i tre hanno tentato la fuga tra la vegetazione, ma sono stati raggiunti e fermati in breve tempo.

Durante lo stesso servizio, altre due persone sono state segnalate all’Autorità amministrativa per detenzione di sostanze stupefacenti a uso personale. Uno dei due ha tentato di sottrarsi al controllo, venendo comunque fermato.

I controlli rientrano in un’attività di presidio costante delle aree boschive del territorio. È finalizzata a contrastare lo spaccio e a ridurre la presenza di attività illecite nelle zone frequentate dai residenti.