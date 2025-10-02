Bollettino Arpa per Como e Brianza: ottobre inizia mite, ma torna la pioggia nel weekend

Con l’arrivo di ottobre il clima in Lombardia si mantiene ancora mite, e anche tra Como e la Brianza le temperature non mostrano scossoni particolari. Secondo il bollettino di ARPA Lombardia, nei prossimi giorni l’andamento sarà sostanzialmente stabile, con qualche parentesi di pioggia e un rialzo termico legato all’alta pressione.

Il bollettino, emesso per supportare le Amministrazioni comunali lombarde nelle decisioni legate alla gestione del clima e ai consumi energetici, rappresenta uno strumento utile anche ai sindaci di Como e della Brianza, chiamati a programmare l’accensione dei riscaldamenti e a monitorare l’andamento stagionale.

Il weekend tra sole e perturbazioni

Venerdì 3 ottobre il cielo resterà poco nuvoloso, con valori in linea con quelli di questi giorni: minime sopra i 10 gradi e massime che in pianura e nei centri brianzoli toccheranno i 20. Sabato 4 previsto un ulteriore aumento sia delle minime che delle massime, mentre domenica 5 arriverà una veloce perturbazione con piogge sparse che riporterà temporaneamente le temperature minime un po’ più in basso.

L’alta pressione spinge i valori oltre i 20 gradi

Da lunedì 6 a mercoledì 8 ottobre il quadro tornerà stabile: complice l’alta pressione, le temperature saliranno progressivamente, con valori massimi in pianura e lungo il Lario che supereranno i 20 gradi e minime ben sopra la soglia dei 10.

Dal 9 ottobre clima autunnale ma senza eccessi

Nella seconda parte della prossima settimana, fino a domenica 12, i valori resteranno stazionari o in lieve calo, senza scostarsi dalle medie tipiche del periodo. A Como città e nei comuni brianzoli ci si potrà quindi aspettare giornate fresche ma non fredde, con massime tra 14 e 16 gradi e minime attorno ai 10.

Tendenza oltre metà mese

Per il periodo successivo, fino al 16 ottobre, le previsioni diventano più incerte: lo scenario più probabile è quello di una variabilità tipicamente autunnale, con possibili piogge alternate a schiarite e un lieve calo delle temperature, che resteranno però vicine alle medie stagionali.

In sintesi, ottobre inizia senza estremi: il clima resta mite, ancora adatto a passeggiate sul lago e in collina, con qualche parentesi piovosa che ricorda che l’autunno è ormai entrato nel vivo.