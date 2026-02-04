Bando Regione Lombardia da 520mila euro: opportunità per riqualificare il Mercato Coperto di Como

Un bando da 520mila euro per sostenere i progetti dei Distretti Urbani del Commercio: per il Comune di Como si apre una possibilità concreta per intervenire sul Mercato Coperto e sulle aree della città che soffrono maggiormente la desertificazione commerciale.
Il nuovo avviso di Regione Lombardia finanzia progetti di eccellenza dei DUC con l’obiettivo di rafforzare il tessuto commerciale e migliorare la qualità urbana. Un’occasione che, secondo Confesercenti Como, dovrebbe essere colta senza esitazioni.
Per Como il focus principale riguarda il Mercato Coperto di via Mentana. L’ipotesi è quella di avviare un progetto organico di ristrutturazione e ammodernamento, capace di collegare l’area oggi occupata dagli operatori alimentari con il padiglione ex grossisti, già interessato negli ultimi anni da interventi di riqualificazione comunale.
«È fondamentale cogliere l’opportunità offerta dalla Regione per mettere il Comune nelle condizioni di realizzare un progetto serio sul Mercato Coperto», sottolinea il presidente di Confesercenti Como Claudio Casartelli. Ma l’attenzione si estende anche ai quartieri più fragili dal punto di vista commerciale.
Come ricordato anche dal sindaco Alessandro Rapinese nell’ultima riunione del DUC, servono interventi di rigenerazione urbana mirati: arredi urbani curati, verde, pavimentazioni di qualità e nuovi spazi di socialità possono rendere più attrattive zone oggi degradate, con benefici anche per le attività economiche.
Tra le aree indicate figurano via Milano Alta e Bassa, via Borgovico vecchia e la zona di Ponte Chiasso lungo via Bellinzona, considerata un punto critico per chi entra in città dalla Svizzera.
I progetti, secondo Confesercenti, dovranno essere affidati a professionisti qualificati nel campo della rigenerazione urbana. Oltre a Comune e Regione, non si esclude il coinvolgimento della Camera di Commercio, di altri enti e di eventuali sponsorizzazioni private per aumentare le risorse disponibili.