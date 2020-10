Autocertificazione, il modulo da scaricare diffuso dal Viminale

Torna l’autocertificazione e il Viminale diffonde il nuovo modulo.

L’autocertificazione da scaricare è presente anche sul sito del Ministero dell’Interno (a questo link).

Il modulo serve per spostarsi in tutta Italia durante le restrizioni che vanno dalle 23 alle 5 del mattino. Le Regioni che per il momento hanno previsto queste restrizioni oltre alla Lombardia sono Campania, Lazio, Liguria e Piemonte.

Si tratta di una scheda che va compilata ogni volta e consegnata alle forze dell’ordine che poi possono effettuare controlli successivi.

In caso di visita a un parente o altre persone per motivi d’urgenza non è obbligatorio indicarne le generalità per motivi di privacy.