Anche Como ha deciso di rispondere all’appello di Greta Thunberg per l’ambiente

Anche Como ha deciso di rispondere all’appello di Greta Thunberg, promotrice di una mobilitazione mondiale a sostegno di politiche ambientali per fermare i drammatici cambiamenti climatici in atto.

Venerdì 15 marzo sarà così organizzata in città una manifestazione in occasione dello Sciopero Mondiale per il Futuro:

“FridaysForFuture Como”

Mattina corteo lungo le vie del centro storico , ritrovo alle 8.30 presso il Parcheggio Ippocastano (Viale Aldo Moro 44) e conclusione alle 13.30 in Piazza Cavour

, ritrovo alle 8.30 presso il Parcheggio Ippocastano (Viale Aldo Moro 44) e conclusione alle 13.30 in Piazza Cavour Pomeriggio testimonianze e incontri, dalle 15 “Climate Talks per il futuro” presso l’Università degli Studi dell’Insubria, Dip. Scienza e Alta Tecnologia

L’iniziativa nasce per far focalizzare l’attenzione di cittadini e istituzioni sull’urgente tema del cambiamento climatico, per chiedere una riflessione seria sui propri stili di vita e un’attuazione rapida e decisa delle politiche atte a ridurre le emissioni e a promuovere un modello economico circolare.

L’isola che c’è aderisce a “FridaysForFuture Como” e invita tutti a partecipare