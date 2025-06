Allerta meteo gialla per rischio di temporali forti: il bollettino

Per la giornata di giovedì 26 giugno, la Protezione Civile della Lombardia ha diramato un’allerta meteo di livello giallo per rischio temporali. L’avviso riguarda anche Como e provincia e in particolare i settori alpini, dove è atteso il transito di una veloce onda ciclonica in arrivo dalla Francia, in grado di generare fenomeni anche intensi.

Nel dettaglio, si prevede una moderata probabilità di rovesci e temporali sulle zone alpine, in particolare prima su quelle occidentali, poi su quelle orientali. I fenomeni potrebbero localmente assumere intensità forte, con possibili grandinate e raffiche di vento molto forti.

Per quanto riguarda la pianura, l’interessamento dovrebbe restare marginale. Tuttavia, non si esclude del tutto la possibilità di temporali isolati di forte intensità, soprattutto sulla pianura orientale. In caso di formazione, potrebbero essere accompagnati da grandine di piccole o medie dimensioni e colpi di vento intensi. L’incertezza previsionale rimane elevata su queste aree.

Previsti anche rinforzi di vento da Sud sul Pavese e, nel pomeriggio, raffiche diffuse sulle Alpi Retiche, in particolare oltre i 1200-1500 metri di quota.

Per domani, venerdì 27 giugno, è atteso invece il ritorno della stabilità grazie all’espansione di un promontorio anticiclonico di origine subtropicale. Le previsioni indicano assenza di fenomeni significativi su tutta la regione.

Cosa significa allerta gialla per temporali

Il livello giallo corrisponde a una criticità ordinaria: segnala condizioni meteo potenzialmente instabili, che possono evolvere rapidamente in eventi localmente intensi. Non si tratta di una situazione di emergenza, ma di un invito alla prudenza, soprattutto nelle aree a rischio idrogeologico o esposte a grandinate e forti raffiche. L’allerta gialla implica un monitoraggio costante e l’adozione di comportamenti responsabili, in particolare per chi si trova all’aperto o alla guida.