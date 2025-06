Allerta meteo per temporali forti a Como e in Lombardia: cosa dice la Protezione Civile

La Lombardia è interessata da una fase di marcata instabilità meteorologica, con piogge e temporali che stanno coinvolgendo in particolare le aree alpine e prealpine. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per rischio temporali, valida per il resto della giornata di oggi, lunedì 2 giugno, con particolare attenzione per il Lario, la Valchiavenna e il Varesotto.

Nel corso del pomeriggio è attesa un’ulteriore intensificazione delle precipitazioni, già in atto dalla mattina, con temporali da sparsi a diffusi che potranno estendersi dalla fascia alpina e prealpina anche alla pedemontana e, localmente, all’alta pianura occidentale. Le piogge potranno risultare persistenti fino a fine giornata.

I fenomeni più intensi tra Comasco e Varesotto

Per il territorio del Lario e in particolare per il Comasco, si segnalano i fenomeni più intensi: tra Valchiavenna, Lario settentrionale e Varesotto non si escludono accumuli localizzati tra 40 e 60 mm in 6 ore. Possibili anche raffiche di vento tra 55 e 65 km/h durante i temporali più forti, mentre sull’Appennino e sulla Bassa Pianura Occidentale sono previsti rinforzi di vento da sud nel pomeriggio.

Per la giornata di martedì 3 giugno, la fase perturbata è destinata a proseguire: nella notte si attendono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio e temporale, soprattutto su settori pedemontani, prealpini e alpini. Fenomeni in attenuazione nel corso della mattinata, con piogge isolate concentrate in montagna. Dal pomeriggio è previsto un nuovo impulso perturbato, che coinvolgerà ancora la Valchiavenna, le Prealpi Lariane e le Varesine, con accumuli tra 20 e 40 mm nell’arco delle 24 ore. Possibile un’estensione verso est, ma dalla serata è prevista una graduale attenuazione dei fenomeni fino al loro esaurimento.