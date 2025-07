Allerta arancione per temporali forti in Lombardia: prevista grandine di medie-grosse dimensioni

Dopo la giornata di ieri 5 luglio dove temporali e bombe d’acqua si sono abbattuti nel Comasco (con oltre 40 interventi dei Vigili del Fuoco), in Brianza e a Milano la Protezione Civile ha emesso una nuova allerta con gravità maggiore: da gialla a arancione e riguarda tutta la Regione.

Il nuovo bollettino della Protezione Civile

“Oggi 6 luglio -scrivono- si prevedono ulteriori precipitazioni a carattere di rovescio e temporale, che risulteranno sparse tra notte e mattina, mentre nella seconda parte della giornata saranno tendenti a diffuse, con fenomeni che da localmente intensi tenderanno a divenire diffusamente intensi. I fenomeni saranno accompagnati, localmente e con media probabilità, in particolare sulla Pianura, da grandine di medie-grosse dimensioni (in copertina immagine di repertorio) e forti raffiche di vento. Sulla media-bassa Pianura, in particolare, le precipitazioni potranno insistere fino alla tarda serata, mentre sui restanti settori tenderanno ad attenuarsi ed esaurirsi. Si prevedono venti sotto i 1500 metri con velocità medie deboli, salvo raffiche tra 40 e 60 km/h in particolare nella seconda parte della giornata più estese e diffuse sui settori orientali e meridionali”.