Allerta arancione per il vento forte a Como e provincia: raffiche fino a 90km/h

Un vento fortissimo su Como è in generale su tutta la Lombardia tanto che la Protezione Civile ha emesso un’alleata arancione (media potenza) sul territorio. Ieri notte a causa del vento è caduto anche il grosso albero di Natale in piazza a Como e le raffiche fortissime hanno creato altri danni in città. L’allerta vale anche per la provincia e per gran parte della Regione (immagine di repertorio).

Cosa dice la Protezione Civile, il bollettino

Dalla notte di oggi 20/12 è previsto un marcato rinforzo della ventilazione da Nord in quota, in rapida estensione anche alle valli e alla pianura occidentale, con vento medio tra 30-45 km/h e raffiche massime tra 50-90 km/h fino al piano. Non sono escluse valori di raffica superiori agli 80 km/h anche sulle porzioni settentrionali della zona “Nodo Idraulico di Milano”. In quota saranno possibili anche valori superiori. Vento in graduale attenuazione dal pomeriggio ed in serata.Nella notte si segnalano residue precipitazioni sulle Alpi di confine, ma in rapido esaurimento; sui settori più orientali potranno persistere fino al mattino.

Si rimanda alla consultazione del documento di allerta allegato per conoscere le decorrenze/validità dei codici colore per ciascuna zona omogenea e le indicazioni operative.

Si chiede a tutti i Presìdi Territoriali di segnalare con tempestività eventuali criticità che dovessero presentarsi sul proprio territorio in conseguenza del verificarsi dei fenomeni previsti, telefonando al numero verde della Sala Operativa di Protezione Civile regionale: 800.061.160 o via mail all’indirizzo: [email protected] e compilando l’applicativo Ra.S.Da. profilandosi preventivamente al seguente indirizzo: www.protezionecivile.servizirl.it.