Alla scoperta dei segreti della Spina Verde: escursioni speciali tra cava e castello

l progetto Ben-essere in Natura, finanziato da Regione Lombardia e coordinato da AREA Parchi, torna con una nuova edizione del Festival, con tappe anche nel Parco Regionale Spina Verde. Sabato 20 settembre e sabato 4 ottobre, due appuntamenti unici per esplorare luoghi simbolici del parco: la misteriosa Cava di Camerlata e l’imponente Castel Baradello, un percorso che unisce natura, storia e sostenibilità.

Le visite guidate partono da Piazza Camerlata, valorizzando la mobilità dolce e i collegamenti tra città e parco. Il percorso coinvolge anche due realtà del territorio: la Cooperativa Sociale Sociolario, attiva nel campo della disabilità, e la Comunità Ozanam, impegnata nell’accoglienza delle persone senza fissa dimora, trasformando l’escursione in un momento di inclusione e condivisione.

La Vecchia cava, definita il “Cuore inaccessibile della Spina Verde”, è un luogo affascinante e segreto, nascosto dietro una parete rocciosa. Qui, per millenni, si è estratta l’arenaria utilizzata nei principali monumenti di Como, testimone silenziosa di secoli di storia.

Il Castel Baradello, simbolo della città costruito dall’Imperatore Federico Barbarossa, offre un panorama mozzafiato sulla città e sul primo bacino del Lago di Como. Tra leggende e misteri, il castello si staglia in uno scenario naturale spettacolare, regalando un’esperienza suggestiva e immersiva.

Dettagli pratici:

Ritrovo: Piazza Camerlata, angolo Via Colonna, Como

Date: sabato 20 settembre (Cava) e sabato 4 ottobre (Castello)

Orario: 10.00

Durata: circa 1,5 ore

Costo: gratuito, con il contributo di AREA Parchi Lombardia e Regione Lombardia

Iscrizioni e posti limitati: Slow Lake Como

Un’occasione per scoprire la natura e i misteri della Spina Verde, tra storia, panorami mozzafiato e inclusione.