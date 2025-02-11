Agriturismi, boom sulle sponde del Lario: il turismo green conquista il Lago di Como

Boom delle vacanze in agriturismo in Lombardia e sul Lago di Como. Come riporta Coldiretti nella Regione un Comune su due (51,1%) ospita almeno un agriturismo, e nelle province lariane questa formula di ospitalità è diventata sempre più trendy per chi vuole vivere appieno il Lago di Como. A sottolinearlo è Debora Cartolano, presidente dell’associazione agrituristica Terranostra per Como e Lecco, commentando gli ultimi giorni della Borsa Internazionale del Turismo (Bit) che si chiude domani al polo fieristico di Rho.

“L’agriturismo ha assunto un ruolo sempre più centrale nell’economia dell’accoglienza – spiega Cartolano – ed è ormai sinonimo di vacanza di qualità ed ecosostenibile. Questa realtà consente di scoprire le eccellenze enogastronomiche locali e di esplorare bellezze naturali e borghi autentici, spesso lontani dalle rotte turistiche più battute”.

Secondo Coldiretti, sulla base di dati Istat, negli ultimi vent’anni il numero di agriturismi in Lombardia è più che raddoppiato (+140%), arrivando a oltre 1.700 strutture attive. Un trend positivo favorito da un’offerta sempre più diversificata: oltre alla ristorazione e alloggio, gli agriturismi hanno saputo integrare esperienze immersive come trekking, passeggiate a cavallo, percorsi storici e culturali, wellness e attività didattiche.

Tra le nuove tendenze spiccano anche i cammini, che stanno conquistando sempre più turisti alla ricerca di un viaggio lento e autentico: ciclovie, ippovie, sentieri e itinerari di pellegrinaggio offrono l’opportunità di esplorare luoghi nascosti e vivere il territorio con un ritmo diverso.

Ma l’agriturismo è anche un baluardo per le zone interne, come sottolinea Fortunato Trezzi, presidente di Coldiretti Como Lecco: “Qui il turismo non sostituisce le attività economiche tradizionali, ma le integra, contribuendo a mantenere vivo il territorio e a proteggerlo da dissesti idrogeologici e spopolamento. Un aspetto fondamentale in un’area variegata come quella delle province lariane, che abbraccia pianura, lago e montagna”.