“4 colpi alla ‘Ndrangheta”, a marzo la Rassegna contro le mafie

Per chi vuole approfondire il mondo sommerso della criminalità organizzata di stampo mafioso a marzo torna la Rassegna contro le mafie “4 colpi alla ‘ndrangheta”, organizzata dal Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”, in collaborazione con ben 6 Comuni e Biblioteche: Alzate Brianza, Cabiate, Carugo, Inverigo, Lurago d’Erba e Mariano Comense.

Si tratta di una serie di quattro incontri in cui interverranno esperti, magistrati, scrittori e giornalisti, chiamati a parlare delle loro esperienze nella lotta alle mafie.

Il primo incontro è previsto per giovedì 5 marzo a Cabiate con l’incontro dal titolo “Le imprese della ’ndrangheta in Calabria e in Lombardia”, in cui si parlerà sia della presenza della ’ndrangheta in Calabria appunto che della penetrazione mafiosa nel sistema imprenditoriale lombardo.

Il secondo appuntamento è fissato per venerdì 13 marzo a Carugo, sul tema “Le donne che fanno tremare la ‘ndrangheta”, dove si parlerà nello specifico del ruolo femminile nella mafia calabrese, tra testimoni di giustizia e omicidi efferati a carico delle donne di famiglie ‘ndranghetiste.

Il terzo incontro sarà poi giovedì 19 marzo a Alzate Brianza, con l’incontro dal titolo “Le mafie nel piatto: agromafie, caporalato e cibo tossico” dove si tratterà il tema mafie-agricoltura-cibo, trattando la questione del caporalato e dell’illegalità mafiosa nella produzione alimentare, ovvero del rapporto cibo-criminalità.

Il quarto ed ultimo incontro sarà giovedì 26 marzo a Mariano Comense e tratterà il tema dei traffici illeciti con un incontro dal titolo “I traffici illeciti di rifiuti in Lombardia e in provincia di Como”.