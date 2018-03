Anzano del Parco, tutti pazzi per il #BulldogDay: in arrivo 150 esemplari

Appuntamento domenica 25 per il raduno di questa razza che ha fatto innamorare grandi star. Vi spieghiamo come fare a partecipare

Una razza canina sempre più amata in Italia e all’estero per la sua dolcezza e la sua simpatia, tanto da far impazzire anche le star di tutto il mondo: dai campioni dello sport come Lewis Hamilton, Valentino Rossi, Zlatan Ibrahimovic e David Beckham, fino ai personaggi del mondo dello spettacolo come Heidi Klum, Adele e Adam Sandler, ma anche…